Türkiye, savunma harcamalarında 2023-2025 dönemi için atağa geçti! Türkiye savunma bütçesi...

Bütçe belgelerine göre, 2022 sonunda GSYH'nin 1,74'ü kadar harcama yapılacağı öngörülürken, bu oranın 2023'te 1,63'e indikten sonra, plan döneminde GSYH'nin yüzde 2'sine yükseleceği belirtildi.

YÜZDE 81'E ÇIKIYOR! TÜRKİYE ATAĞA GEÇTİ

Türkiye, 2023'te dış yardımlar dahil 268,6 milyar TL, 2024'de 327,5 milyar TL, 2025'te ise 378,1 milyar TL savunma harcaması yapacak. Harcama kalemleri içinde Ar-Ge'ye ayrılan tutar 2023'te 4 milyar 289 milyon TL oldu.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranı ise yüzde 81'e çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, savunma sanayiinde toplam tutarı 70 milyar doları geçen 760'ın üzerinde proje yürütüyor.

Bütçede, Savunma Sanayiini Destekleme Fonu hariç, hem savunma sanayii, hem de askeri diğer tüm harcamalar fonksiyonel sınıflamada gösteriliyor.

Buna göre 2023'te yapılacak toplam 268,6 milyar TL savunma hizmetleri harcamasının 254,5 milyar TL'si askeri savunma hizmetler için yapılacak.

Sınıflandırmaya girmeyen askeri harcamalar kalemi ise 8,2 milyar TL olarak belirlendi.

Bunların dışında, 2023'te Ar- Ge için 4,3 milyar, dış yardımlar için 597 milyon, sivil savunma için 1 milyar TL harcama yapılacak. . 2024 ve 2025'te sırasıyla savunma hizmetleri için 327.5 ve 378.1 milyar TL harcanacak.