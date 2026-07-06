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Dünya İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

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İki trafik kazasında korkunç son! 25 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'da meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Nijerya'nın Kwara ve Ogun eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kwara Eyaleti Genel Müdürü Kabiru Kazeem, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin İlorin-Jebba kara yolunda otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Kazeem, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

 

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

FRSC Ogun Sözcüsü Odunsi Afolabi ise eyaletin Lagos-İbadan kara yolunda meydana gelen kazada, 10 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

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