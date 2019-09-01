Türk gemisi su almaya başladı! Ekipler... Ege Denizi'nde Türk gemisi su almaya başladı. Meydana gelen olayın ardından bölgeye kurtarma römorkörü sevk edildi.

Bozcaada açıklarındaki gemiye kurtarma römorkörü sevk edildi. Ayrıntılar geliyor...

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