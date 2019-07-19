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Türk futbolunun ekonomisi çöküyor! 4 büyük kulüp milyarlarca lira zararda

UEFA'nın Finansal Fair Play ( FFP ) anlaşma şartlarına uyma gayreti içinde davranan Türk takımları, bu amaçlarla gelir gider dengesi gözetmeksizin transferler yapıyor. Son 4 yılın verilerine bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp sezonu mali zararla kapattı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:36
Türk futbolunun ekonomisi çöküyor! 4 büyük kulüp milyarlarca lira zararda

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

UEFA'nın Fair Play şartlarına uyma zorunlulukları sebebi ile Türk futbol kulüplerinin birçoğu sezonu mali zararla kapatıyor.

Çeşitli futbol organizasyonlarına katılma hakkını kaybetmemeyi amaçlayan Galatasaray, Fenerbahçe,ve Trabzonspor'un, son 4 sezon içinde sadece transfer gelir - gider tablosuna göre verileri şu şekilde oluştu:

- Trabzonspor son 4 sezonda 140 oyuncuyla yollarını ayırarak 38,93 milyon Euro gelir sağlarken, 137 oyuncuyla anlaşarak 47,5 milyon Euro gidere ulaştı. Bordo mavililer 4 sezonda 8,57 euro zarar etti.

- Galatasaray son 4 sezonda 94 oyuncuyla yollarını ayırarak 99,36 milyon Euro gelir sağlarken, 97 oyuncuyla anlaşarak 106,37 milyon Euro gidere ulaştı. Sarı kırmızılıların 4 yıldaki zararı 7,01 euro oldu.

- Fenerbahçe son 4 sezonda 66 oyuncuyla yollarını ayırarak 72,56 milyon Euro gelir sağlarken, 75 oyuncuyla anlaşarak 93,2 milyon Euro gidere ulaştı. Sarı lacivertliler de dört yılda 20,64 euro zarar etti.

- Beşiktaş son 4 sezonda 80 oyuncuyla yollarını ayırarak 93,96 milyon Euro gelir sağlarken, 88 oyuncuyla anlaşarak 24,21 milyon Euro gidere ulaşmış.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:36
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Trabzonspor
  4. Beşiktaş

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