Türk futbolunun ekonomisi çöküyor! 4 büyük kulüp milyarlarca lira zararda
UEFA'nın Finansal Fair Play ( FFP ) anlaşma şartlarına uyma gayreti içinde davranan Türk takımları, bu amaçlarla gelir gider dengesi gözetmeksizin transferler yapıyor. Son 4 yılın verilerine bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp sezonu mali zararla kapattı.19 Temmuz 2019 Cuma 12:36
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
UEFA'nın Fair Play şartlarına uyma zorunlulukları sebebi ile Türk futbol kulüplerinin birçoğu sezonu mali zararla kapatıyor.
Çeşitli futbol organizasyonlarına katılma hakkını kaybetmemeyi amaçlayan Galatasaray, Fenerbahçe,ve Trabzonspor'un, son 4 sezon içinde sadece transfer gelir - gider tablosuna göre verileri şu şekilde oluştu:
- Trabzonspor son 4 sezonda 140 oyuncuyla yollarını ayırarak 38,93 milyon Euro gelir sağlarken, 137 oyuncuyla anlaşarak 47,5 milyon Euro gidere ulaştı. Bordo mavililer 4 sezonda 8,57 euro zarar etti.
- Galatasaray son 4 sezonda 94 oyuncuyla yollarını ayırarak 99,36 milyon Euro gelir sağlarken, 97 oyuncuyla anlaşarak 106,37 milyon Euro gidere ulaştı. Sarı kırmızılıların 4 yıldaki zararı 7,01 euro oldu.
- Fenerbahçe son 4 sezonda 66 oyuncuyla yollarını ayırarak 72,56 milyon Euro gelir sağlarken, 75 oyuncuyla anlaşarak 93,2 milyon Euro gidere ulaştı. Sarı lacivertliler de dört yılda 20,64 euro zarar etti.
- Beşiktaş son 4 sezonda 80 oyuncuyla yollarını ayırarak 93,96 milyon Euro gelir sağlarken, 88 oyuncuyla anlaşarak 24,21 milyon Euro gidere ulaşmış.
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