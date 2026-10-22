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Spor Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu
Spor

Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu

Yeniakit Publisher
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Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın yönetimi, geçmişte yeşil sahalardan ziyade at yarışları, bahis ve kumara olan merakıyla sık sık magazin ile spor basınının gündemine gelen Sergen Yalçın’a teslim edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yıllık 2,5 milyon euro gibi devasa bir rakam üzerinden anlaşma sağladığı teknik adam için sunulan mali imkânlar kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Fatih Doğan'ın haberine göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde TFF, yaklaşık beş aylık maaşa denk gelen 1 milyon 50 bin euro tazminatı ödeyerek anlaşmayı tek taraflı sonlandırabilecek.

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın sözleşmesinin mali detaylarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

 

SÖZLEŞMEDE FESİH MADDESİ

Haberde, Yalçın’ın sözleşmesinde TFF yönetimine tek taraflı fesih hakkı tanıyan bir hüküm bulunduğu da belirtildi. Buna göre federasyon, deneyimli çalıştırıcının görevine son vermek istemesi halinde sözleşmede belirlenen tazminatı ödeyerek anlaşmayı sonlandırabilecek.

TAZMİNATI 1 MİLYON 50 BİN EURO

Vincenzo Montella’nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde, Sergen Yalçın için de yaklaşık beş aylık maaş tutarında tazminat şartı bulunduğu aktarıldı. Habere göre TFF’nin tek taraflı fesih halinde ödeyeceği tutar 1 milyon 50 bin euro olacak.

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