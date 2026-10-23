Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya üzerinden yayımlanan videosunda Ekrem İmamoğlu ile Sarıgül ailesine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı.

Tanrıyar, yaşananları açıkça “İmamoğlu ile Sarıgüllerin kaset savaşları” sözleriyle nitelendirdi.

“İMAMOĞLU İLE İLGİLİ O KASETİN SARIGÜLLERDE OLDUĞUNU BİLİYORDUM”

Tanrıyar'ın açıklamalarının en dikkat çekici bölümü Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiası oldu.

İmamoğlu'na ait olduğunu öne sürdüğü bir görüntünün Sarıgül ailesinin elinde bulunduğunu ileri süren Tanrıyar şöyle konuştu:

“Ekrem İmamoğlu ile ilgili o malum aşk kasetinin Sarıgüllerde olduğunu biliyordum.”

Tanrıyar ardından geçmişte yaşandığını söylediği bir olaya atıfta bulunarak Emir Sarıgül'ün söz konusu görüntüyü kendisine ve “Can” isimli bir kişiye getirmek üzereyken ortadan kaybolduğunu öne sürdü.

Tanrıyar, olayın Göcek'te yaşandığını belirterek, “Ekrem'e bunu yapan sen misin kardeş?” ifadelerini kullandı.

TANRIYAR'DAN “KARŞI HAMLE” İDDİASI

Tanrıyar'a göre süreç bununla da sınırlı kalmadı.

İmamoğlu hakkında ortaya atılan kaset iddiasının ardından bu kez karşı taraftan Mustafa Sarıgül'ü hedef alan bir hamle yapıldığını ileri süren Tanrıyar, Sarıgül hakkında daha önce gündeme gelen görüntülere değindi.

Tanrıyar videoda:

“Karşı taraftan bir hamlede şimdi Mustafa Sarıgül'ün korumasıyla olan kasetinin montaj olmadığını üfledi bir yerlere”

ifadelerini kullandı.

Tanrıyar'ın bu sözleri, söz konusu görüntülerin gerçekliğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor; gazeteci videoda kendi iddiasını dile getiriyor.

“200 BİN DOLAR” İDDİASINI DA GÜNDEME GETİRDİ

Tanrıyar, açıklamasında Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler için montaj raporu verildiği iddiasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir para trafiğini de gündeme taşıdı.

Tanrıyar:

“Sarıgül'ün montaj raporu verilmesi iddia edilen 200 bin dolar da cabası”

Tanrıyar videoda bu iddiasını doğrulayacak belge veya bağımsız bir kanıt sunmadı.

EMİR SARIGÜL'E ÇAĞRI: AKLI VARSA İTİRAFÇI OLUR

Videonun sonunda ise Tanrıyar doğrudan Emir Sarıgül'e seslendi.

Tanrıyar şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi Emir Sarıgül'ün aklı varsa itirafçı olur. Çünkü tüm bu anlattıklarımı ve anlatacaklarımı birebir biliyor.”

Tanrıyar'ın açıklaması, daha önce İmamoğlu ve Sarıgül isimleri etrafında gündeme gelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırırken, gözler iddiaların muhataplarından gelecek açıklamalara çevrildi.

Tanrıyar'ın videoda dile getirdiği kasetlerin varlığı, görüntülerin gerçekliği ve “200 bin dolar” iddiası bağımsız olarak doğrulanmış değil.