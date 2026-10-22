İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltecek dikkat çekici bir askeri hareketlilik yaşanıyor.

Bağdat'ta üst düzey bir Iraklı askeri yetkili, son günlerde ülkenin hava sahasında çok yüksek irtifalarda yoğun askeri uçuşlar tespit edildiğini açıkladı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili, söz konusu uçakların Irak hava sahasına Suriye üzerinden girdiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirterek, “Bizim değerlendirmemize göre bunlar büyük olasılıkla Siyonist ve Amerikan savaş uçakları” dedi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI İRAN SINIRINA KADAR İLERLEDİ

Iraklı yetkilinin açıklamalarından önce ABD merkezli Axios'ta yayımlanan haberde ise çok daha dikkat çekici bilgiler yer aldı.

ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, pazartesi günü onlarca İsrail savaş uçağı geniş çaplı bir hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Uçakların Suriye ve Irak hava sahalarından geçerek İran sınırına yakın bölgelere kadar ilerlediği, ardından üslerine döndüğü aktarıldı.

Tatbikatta havada yakıt ikmal uçaklarının da yer aldığı belirtilirken kullanılan güzergâhın İran'a yönelik önceki saldırılarda izlenen rotaya benzemesi dikkat çekti.

İRAN'A YENİ SALDIRININ PROVASI MI?

İsrail savaş uçaklarının İran sınırına kadar ilerlemesi ve operasyonda havada yakıt ikmal unsurlarının da kullanılması, bölgedeki askeri hareketliliğin amacına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Axios, ABD yönetiminin İsrail'in gerçekleştirdiği operasyondan önceden haberdar olduğunu aktarırken, Amerikan savaş uçaklarının söz konusu tatbikata katıldığını doğrulamadı.

Iraklı askeri yetkilinin değerlendirmesinde Amerikan uçaklarının da bulunduğunun belirtilmesi ise Bağdat'ın Washington'dan açıklama istemesine neden oldu.

Yetkili, ABD'den henüz bir cevap alınamadığını söyledi.

IRAK'IN BATISI, ORTASI VE GÜNEYİNDE TESPİT EDİLDİLER

Askeri hareketliliğin Irak'ın yalnızca belirli bir noktasında gerçekleşmediği de belirtildi.

Iraklı yetkili, uçuşların ülkenin batı, orta ve güney bölgelerinde yoğunlaştığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığının hafta boyunca çok yüksek irtifalarda hareket eden uçakları birden fazla kez tespit ettiği, savaş uçaklarının yanında insansız hava araçlarının da gözlemlendiği kaydedildi.

BAĞDAT GÖRÜYOR AMA ENGELLEYEMİYOR

Ortaya çıkan tablonun en dikkat çekici yönlerinden biri ise Irak'ın kendi hava sahasındaki askeri hareketliliği engellemekte yaşadığı yetersizlik oldu.

Üst düzey askeri yetkili, Bağdat'ın hava sahasını ihlal eden savaş uçaklarının kimliğini kesin biçimde belirleyecek veya uçaklara müdahale edecek gelişmiş imkânlara sahip olmadığını söyledi.

Irak Güvenlik Medya Kurumu Başkanı Saad Maan da Irak'ın keşif merkezleri aracılığıyla hava sahası ihlallerini tespit ettiğini belirterek savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Maan, önümüzdeki dönemde bu alanda “somut bir değişim” yaşanacağını söyledi.

YENİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GELİYOR

Irak hükümetinin askeri sözcüsü Sabah en-Numan da geçtiğimiz hafta yeni hava savunma sistemlerinin ilk partisinin altı aydan kısa süre içerisinde ülkeye ulaşacağını açıklamıştı.

Yeni sistemlerin radarlar, önleme silahları ve uçakları kapsayacağı belirtilirken hangi ülkeden temin edileceğine ilişkin bilgi verilmedi.

IRAKLI GENERALDEN ABD'YE AĞIR SUÇLAMA

Irak ordusundan emekli Tuğgeneral Ali es-Saadi ise yaşananların yeni olmadığını belirterek Irak hava sahasındaki ihlallerin aylardır sürdüğünü söyledi.

Es-Saadi, Irak'ın İran'a yönelik hava saldırılarında geçiş güzergâhı olarak kullanıldığını belirterek bunun temel nedeninin ülkede etkin bir hava savunma gücünün bulunmaması olduğunu ifade etti.

Emekli general daha da ileri giderek geçmiş yıllarda Rusya, Çin ve Fransa'dan hava savunma sistemleri temin edilmesi için girişimlerde bulunulduğunu ancak ABD'nin Irak'ın kayda değer hava savunma sistemlerine sahip olmasını engellediğini öne sürdü.

İSRAİL İRAN SINIRINDA, ABD'YE SORU SORULDU AMA CEVAP YOK

Bölgede ortaya çıkan tablo dikkat çekici: Onlarca İsrail savaş uçağının Suriye ve Irak üzerinden İran sınırına kadar ilerlediği bildiriliyor, Iraklı askeri makamlar kendi hava sahalarında yoğun askeri hareketlilik tespit ediyor ve Bağdat, Washington'dan açıklama talep ediyor.

Üstelik İsrail uçaklarının kullandığı rotanın İran'a yönelik önceki saldırılardaki güzergâha benzemesi ve tatbikatta havada yakıt ikmal uçaklarının bulunması, hareketliliğin sıradan bir eğitim uçuşundan ibaret olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Şimdi gözler İsrail ve ABD'nin bundan sonraki hamlesinde.