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Dünya Libya kararı sonrası İsrail darma duman! Tel Aviv, Türkiye'ye ateş püskürdü
Dünya

Libya kararı sonrası İsrail darma duman! Tel Aviv, Türkiye'ye ateş püskürdü

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Libya kararı sonrası İsrail darma duman! Tel Aviv, Türkiye'ye ateş püskürdü

Hafter liderliğindeki meclis, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı. Kararı kınayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgedeki müttefiklerinin haklarını ihlal ettiğini savundu.

Hafter liderliğindeki meclis, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı. Kararı kınayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın bölgedeki müttefiklerinin haklarını ihlal ettiğini savundu.

Libya'nın doğusunda Halife Hafter liderliğinde faaliyet gösteren Temsilciler Meclisi, Doğu Akdeniz'deki dengeleri sarsan tarihi bir karara imza attı.

Meclis, Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 2019 yılında imzalanan Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı.

Temsilciler Meclisi ayrıca, Türkiye ile imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasını reddeden 2020 tarihli önceki kararını da iptal etti.

 

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'İ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYOR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu güçlendiren bu kritik kararın ardından Tel Aviv yönetiminden tepki geldi.

Söz konusu onay kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan İsrail Dışişleri Bakanlığı, söz konusu gelişmeyi kınadığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının bölge istikrarını hedef aldığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'nı onaylama kararını şiddetle kınıyor. Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Ne yazık ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalışmasına bir kere daha tanık oluyoruz."

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