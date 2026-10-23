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Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

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Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evine, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında hırsız girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

Cheshire Polisi, kimliği belirsiz 3 şüpheliyle ilgili ihbar üzerine adrese gittiklerini ve evden çok sayıda eşyanın çalındığını tespit ettiklerini bildirdi.

#2
Foto - Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

Kulüpten yapılan açıklamada, olay sırasında Fernandes'in ailesinin evde olmadığı kaydedildi.

#3
Foto - Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

Portekizli futbolcu, Manchester United'ın 4-1 yenildiği maçın 66. dakikasında yerini Joshua Zirkzee'ye bırakmıştı.

#4
Foto - Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

Maçtan sonra teknik direktör Michael Carrick'in oyun planını eleştiren Fernandes, rakibe adam adama baskı yapmama kararının teknik heyetten geldiğini ve topu rakibe fazla bırakmanın karşı takımın öz güvenini artırdığını savunmuştu.

#5
Foto - Yıldız futbolcu şokta! Evine hırsız girdi

Taktiklerin yanlış olup olmadığı sorusuna Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.

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