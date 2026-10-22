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Gündem Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
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Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

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Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ diyerek sinirlendiğini anlattı. Sever, sanatçının dinen haram olan bu geliri kendi hazırladığı keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıttığını da söyledi. Hayırseverliliği ile bilinen Tilbe, Gazze'de yürütülen Çadır kent projesine yaptığı 300 bin dolarlık bağışla kamuoyunun takdirini toplamıştı.

'Gel Konuşalım' programının yorumcularından Seray Sever, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hakkında dikkat çeken bir iddiayı canlı yayında paylaştı. Sever, Tilbe'nin bankada unuttuğu ve bilgisi dışında faize yatırılan milyonlarca lirayı öğrendiğinde gösterdiği sert tepkiyi ve sonrasında yaptığını anlattı.

HEPSİNİ DAĞITMIŞ

Seray Sever’in aktardığı bilgilere göre, banka görevlisi Yıldız Tilbe'nin haberi olmadan hesabında duran milyonlarca lirayı faiz mevduatına dönüştürdü. Durumu öğrenen ünlü sanatçı, faiz gelirini kabul etmeyerek bankacıya tepki gösterdi. Sever, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan. Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diyerek sinirleniyor. O para sonra alınıyor keselerle, kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor."

GAZZE'DE ÇADIRKENT KURMUŞTU

Kendine has tarzı ve yardımseverliğiyle tanınan Yıldız Tilbe, yakın zamanda Gazze'de yürütülen Çadırkent projesine yaptığı 300 bin dolarlık (yaklaşık 13 milyon lira) bağışla da kamuoyunun takdirini toplamıştı.

 

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