ABD’den İsrail’e Türkiye uyarısı: Sabrımız tükeniyor!

Siyonist işgal rejiminin Suriye'ye yönelik saldırıları, bölgede Türkiye'yi de içine çekebilecek tehlikeli bir gerilimin kapısını araladı.

İsrail basınından Maariv, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki askeri faaliyetlerinin Washington'da giderek daha fazla rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

Haberde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Başkan Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına geniş yer verildi.

TÜRKİYE İLE ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEN Mİ DÖNÜLDÜ?

Barrack'ın özellikle İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir noktaya gerçekleştirdiği son saldırıya ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

ABD'li Büyükelçi, yaşananların çok daha büyük bir gerilime dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendiren Barrack, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, Türkiye ile gerçek bir çatışmaya girmek istemeyecek kadar akıllı. İsrail'in bunu istediğini sanmıyorum.”

“TÜRKİYE UÇAKLARINI ÇOK HIZLI HAVALANDIRABİLİRDİ”

Barrack'ın açıklamalarındaki en çarpıcı bölüm ise Türkiye'nin askeri karşılık verme ihtimaline ilişkin sözleri oldu.

İsrail uçaklarının gerçekleştirdiği operasyon konusunda hem Ankara'nın hem de Washington'ın önceden bilgilendirilmediğini belirten Barrack şöyle konuştu:

“Türkiye, İsrail uçaklarının gelişi konusunda önceden bilgilendirilmedi, biz de bilgilendirilmedik. Türkiye, uçaklarını çok hızlı bir şekilde havalandırabilirdi ve birdenbire kendimizi tamamen farklı bir durumda bulabilirdik.”

ABD'li diplomatın sözleri, İsrail'in kontrolsüz saldırılarının bölgede ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI ABD'Yİ DE RAHATSIZ ETTİ

Maariv'in haberine göre Washington yönetiminin rahatsızlığı yalnızca Türkiye ile yaşanabilecek muhtemel bir gerilimle sınırlı değil.

Barrack'ın, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerini artık durdurmasının zamanının geldiği yönünde mesaj verdiği aktarıldı.

İsrail gazetesinin değerlendirmesine göre Washington'ın Suriye'deki gerilimin düşürülmesi konusunda sabrı tükenmeye başladı.

“MÜDAHALE ZAMANI GELMİŞ OLABİLİR”

Maariv, ABD yönetiminin bölgede tansiyonun daha fazla yükselmesini istemediğini ve Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki saldırılarının önüne geçilmesi için Washington'ın daha doğrudan devreye girmesinin gündeme gelebileceğini yazdı.

Haberde ABD'nin, Suriye'deki gerilimin azaltılması konusunda artık beklemek istemediği değerlendirmesine yer verildi.

Böylece yıllardır Suriye topraklarına yönelik saldırılar gerçekleştiren Siyonist işgal rejiminin bölgedeki kontrolsüz askeri hamlelerinin, NATO üyesi Türkiye ile istenmeyen bir askeri karşılaşmaya yol açabileceğine ilişkin uyarı bu kez doğrudan Washington'dan gelmiş oldu.

TEL AVİV'E NET TÜRKİYE MESAJI

Barrack'ın açıklamalarının ortaya koyduğu tablo dikkat çekici.

İsrail uçaklarının Türkiye'nin önceden bilgilendirilmediği bir operasyonla Türk sınırına yakın bölgelere yönelmesi, Ankara'nın savaş uçaklarını havalandırabileceği bir senaryoyu gündeme getirdi.

Washington ise böyle bir gelişmenin Türkiye-İsrail gerilimini bir anda bambaşka ve çok daha tehlikeli bir boyuta taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Maariv'in aktardığına göre ABD'nin Tel Aviv'e verdiği mesaj ise giderek daha açık hale geliyor: Suriye'deki saldırganlığı frenlemenin zamanı geldi.