SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak? 2027 ocak ayında emekli maaşları nasıl değişebilir?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği’nin ekim ayı beklenti anketi, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyona ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme taşıdı. Tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı değişirken, en düşük emekli aylığına ilişkin hesaplar da yeniden şekillenecek. Peki, ocak ayında emekli maaşları nasıl değişebilir?