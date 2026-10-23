  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim) ABD’den İsrail’e Türkiye uyarısı: Sabrımız tükeniyor! Resmen iç savaş istiyor! Özgür Özel’den sokak kışkırtması! İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef! Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu! İngiltere hükümeti uyardı! Gıda ve su stoku yapın Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede Yemen ordusu: Husilere 24 saatte 780 saldırı düzenlendi Fon soruşturmalarında çok sayıda tutuklama
Gündem Yargıtay nokta koydu! Hasarlı araç muammasında emsal karar...
Gündem

Yargıtay nokta koydu! Hasarlı araç muammasında emsal karar...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yargıtay nokta koydu! Hasarlı araç muammasında emsal karar...

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazaya karışmadığı halde aracına hasar bilgisi işlenen araç sahibinin açtığı davada, yerel mahkemenin ‘kaza kaydının silinmesi kararı’nı, sonuca etki etmeden bozarak, bu konuda tüketici mahkemelerinin görevli olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir araç sahibi, kendi adına kayıtlı aracın 2010'da bir kazaya karıştığı yönünde kaza tespit tutanağı düzenlendiği ve bunun Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlendiğini 2019'da fark etti.

Aracıyla bir kazaya karışmadığını belirterek kaydın silinmesi için birden fazla kez ilgili sigorta şirketine başvuru yapan kişi, talebinin karşılanmaması üzerine İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

Yerel mahkeme, araç sahibinin kaza tutanağında imzasının bulunmadığı, tutanakta sürücü olarak başkasının adının yer aldığı, aracın kazalı fotoğrafının yer almadığı, teyide muhtaç durumlar bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, bu nedenle SİSBİS kaydının silinmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, görevli mahkeme yönünden hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

KARARDAN

Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, davalı sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, davacının ise tüketici vasfında olduğu belirtildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda sigorta hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı anımsatılan kararda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ise "Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Anılan düzenlemeler uyarınca, dava konusu olayda Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanamayacağı kaydedilen kararda, "Açıklanan nedenlerle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. maddesi gereğince işbu davaya bakma görevi tüketici mahkemesine aittir" denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23