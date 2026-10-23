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Dünya Hakan Fidan'dan 'Güney Kıbrıs' stratejisi!
Dünya

Hakan Fidan'dan 'Güney Kıbrıs' stratejisi!

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Hakan Fidan'dan 'Güney Kıbrıs' stratejisi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan basınına verdiği röportajda, Türkiye’nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan elektrik bağlantı projesine kategorik olarak karşı olmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine verdiği röportajda iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e alternatif işbirliği önerisi sunduğunu belirterek Türkiye üzerinden bölgeye daha kısa mesafeden su, elektrik ve doğal gaz ulaştırılabileceğini ifade etti.
Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan Elektrik Bağlantı Projesi'ne (GSI) Türkiye'nin neden tepki gösterdiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Ankara'nın projeye kategorik olarak karşı çıkmadığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile New York'ta yaptığı görüşmede alternatif bir işbirliği önerisi sunduğunu hatırlattı. Fidan, Türkiye'nin anakarasından daha kısa bir mesafeyle bölgeye su, elektrik ve doğalgaz sağlayabileceğini belirtti.

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