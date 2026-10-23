Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Alan: Yetimin malına el uzatanın canı cehenneme

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi” görüşüldü.

Görüşmelerin en dikkat çeken konuşmalarından birini AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan yaptı.

Alan, hem fonlarda gerçekleştirilen spekülasyon ve manipülasyonlara karşı yürütülen mücadeleye ilişkin rakamları açıkladı hem de milletin parasına el uzatanlara karşı taviz verilmeyeceğini çok sert ifadelerle ortaya koydu.

ALAN KİTABIN TAM ORTASINDAN KONUŞTU

Kürsüden net mesajlar veren Alan, kim olursa olsun milletin malına el uzatan kişinin karşısında duracaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Milletin malına, fakirin fukaranın, yetimin malına 1 lirasına el uzatanın canı cehenneme! Şehrül Emin olarak seçilip emanete hıyanet eden, şehreminlerinin adını kirletenlerin canı cehenneme! Biz yanlış yapan hiçbir kimsenin, hiçbir kimsenin arkasında durmuyoruz. Yanlış yapanları, şehir şehir destekleyenlerin canı cehenneme!”

Alan'ın sözleri, Genel Kuruldaki görüşmelerin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

40,8 MİLYAR TL'LİK RAKAMI AÇIKLADI

Fonların tasfiye sürecine ilişkin rakamları da paylaşan Alan, bugüne kadar gerçekleştirilen işlemlerin büyüklüğüne dikkat çekti.

Alan, “Şu ana kadar olan tasfiye yöntemiyle karşılanan tutar 40,8 milyar TL ve 65 fon, üç portföy şirketiyle alakalıdır” ifadelerini kullandı.

Böylece tasfiye sürecinde gelinen noktaya ilişkin dikkat çeken rakam ilk ağızdan Meclis kürsüsünde dile getirildi.

“YANLIŞ YAPANIN ARKASINDA DURMUYORUZ”

AK Parti'nin ve hükümetin sermaye piyasalarında spekülasyon veya manipülasyon yapan hiçbir kişi ya da yapıya sahip çıkmadığını vurgulayan Alan, muhalefete de göndermede bulundu.

“Hiçbir şekilde ne partimiz ne hükümetimiz burada spekülasyon veya manipülasyon yapanlarla ilgili olarak hiçbir şekilde sahip çıkmamış, şehir şehir miting yapmamış, ‘seni destekliyorum’ dememiştir. Biz bunu açık yüreklilikle söylüyoruz.”

Alan, siyasi kimliğine veya konumuna bakılmaksızın yanlış yapan kişinin karşısında durulması gerektiğini vurguladı.

“1 TL'LİK FIRSAT VERİLMEYECEK”

Yeni düzenlemenin fonlarda spekülasyon ve manipülasyon yapan kişileri koruyan değil, tam tersine elde edilen haksız kazancın üzerine giden bir yapıda olduğunu belirten Alan, düzenlemenin kapsamına ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Alan şunları söyledi:

“Buradaki kanunumuz hiçbir şekilde fonlarda spekülasyon yapanlara, manipülasyon yapanlara bir kuruş kazandırmamakta, onların özel mülklerine, babalarından kalan miraslarına dahi el koymayı denemektedir. Onlara 1 TL'lik bir fırsat vermeden banka hesaplarına, tapularına, her türlü menkul, gayrimenkullerine el koymayı hedeflemektedir. 1 lirasını bırakmamayı hedeflemektedir.”

FON DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Genel Kuruldaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”nin tümü oylandı.

Divan Başkanlığında yaşanan ihtilaf nedeniyle oylama elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Yapılan oylamanın sonucunda teklif TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaştı.

Böylece tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreçte uygulanacak yeni hukuki çerçeve Meclis'in onayından geçmiş oldu.

ALAN'DAN NET MESAJ: KİM YAPARSA YAPSIN

Nurettin Alan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın merkezinde ise tek bir mesaj vardı:

Kamu malına, yatırımcının parasına ve milletin hakkına el uzatan kişinin siyasi veya toplumsal konumuna bakılmayacak.

Alan'ın “Biz yanlış yapan hiçbir kimsenin arkasında durmuyoruz” sözleriyle ortaya koyduğu tavır, fon düzenlemesinin kabul edildiği Genel Kurul görüşmelerine damga vurdu.