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Dünya Kuduz İt yine havladı: Filistin yönetimi denen şeyi...
Dünya

Kuduz İt yine havladı: Filistin yönetimi denen şeyi...

Yeniakit Publisher
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Kuduz İt yine havladı: Filistin yönetimi denen şeyi...

Bu sabah Batı Şeria’daki El Halil şehrinde işgalci İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2 Filistinli şehit olurken, 2’si ağır olmak üzere 5 İsraillinin yaralanmasına kuduz İsrailli bakan Itamar Ben Gvir’den her zamanki gibi faşist sloganlarla dolu bir tepki geldi.

Kuduz İsrailli bakan Itamar Ben Gvir, çatışmaya ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada; “Hebron’da (El Halil) zor bir sabah. Yaralıların şifası için dua ediyoruz. Dört yıldır kabinede söylediğim şeyi bir kez daha vurgulayan bir olay. Bu ‘Filistin Yönetimi’ denen şeyi dağıtmak gerekiyor. Yahuda ve Şomron içinde bir terör devleti olamaz. Onları dağıtmak gerekiyor, hareketi durdurmak gerekiyor, burada Yahudiler ile Filistin Yönetimi sakinleri arasındaki ortak hatları. Filistin Yönetimi sakinlerinin hareket özgürlüğü, bizim yaşama hakkımızdan daha az önemli. Ve dediğim gibi, bunu en net şekilde söylüyorum: Filistin Yönetimi'ni dağıtmak, onları dağıtmak! İsrail Devleti'nin yanında bir terör otoritesi olamaz” dedi.

TERÖR OPERASYONU BAŞLATTILAR

İsrail Ordusu da yaptığı açıklamada; “Bugün erken saatlerdeki silahlı saldırıdan sonra, IDF askerleri ve İsrail Sınır Polisi memurları, kordon altına alınan Hebron bölgesi ve ek alanlarda karşı-terör operasyonları başlattı. Son bir hafta içinde, güvenlik güçleri 70 aranan şahsı yakaladı; aralarında Hamas ve İslami Cihad bağlantılılar da dahil, ve onlarca silah ele geçirdi; M16 tüfekleri, Carlo otomatik tabancalar ve patlayıcı cihazlar... IDF, İsrailli sivilleri korumayı sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

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