Türkiye'deki fon krizi Norveç ekonomisini bile sarstı!

Dünyanın en büyük varlık fonu olarak kabul edilen Norveç Varlık Fonu (Norges Bank Investment Management - NBIM), Türkiye'de yaşanan fonu krizinin ardından ülkedeki hisse senedi yatırımlarını yeniden değerlendirmeye aldığını duyurdu. Fon yönetimi, piyasalardaki gelişmelerden etkilenen taraflar arasında bulunduklarını belirterek, Türkiye'deki pozisyonlarını yakın takibe aldıklarını bildirdi.

CEO YARDIMCISI TROND GRANDE: BURADA FAİL DEĞİL, MAĞDUR DURUMUNDAYIZ

Bloomberg'in haberine göre, fonun CEO Yardımcısı Trond Grande, Türkiye'deki fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan süreçte piyasa aktörlerinin zarar gördüğüne dikkati çeken Grande, "Burada kurbanın kim olduğunu biliyor musunuz? Potansiyel olarak manipüle edilen piyasa oyuncuları. Burada fail olmaktan çok mağdur durumundayız." dedi.

DIŞ PORTFÖY YÖNETİCİLERİ VE HİSSELER DEĞERLENDİRİLİYOR

Norveç Varlık Fonu'nun piyasalarda aksaklık yaşandığında yatırımlarını anlık ve yakından takip ettiğini belirten Grande, Türkiye'deki gelişmelerin ardından fonun ülkedeki hisse senedi pozisyonlarını ve Türkiye'de faaliyet gösteren dış portföy yöneticilerini değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Grande, yürütülen incelemelerin detay ve kapsamına dair ek bir bilgi paylaşmadı.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMIN BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDEYDİ

Norveç Varlık Fonu'nun 30 Haziran tarihli son resmi bildirimine göre, Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye'deki hisse senedi yatırımlarının toplam piyasa değeri 20,4 milyar Norveç kronu yani yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Açıklamada, Türkiye'deki yatırımların güncel değerine ilişkin yeni bir rakam belirtilmedi.

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