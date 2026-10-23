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Tarih 23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim)
Tarih

23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim)

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23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, âlim Enver Baytan Hoca’yı hayırla yâd ediyoruz.

Son devrin Ehl-i Sünnet âlimlerden ilahiyatçı Enver Baytan Hoca, 1925 Gönen / Balıkesir doğumludur.
Enver Baytan Hoca, milli ve manevi gençliğin yetiştirilmesinde önemli katkılarda bulundu.

Kendisini Enver Baytan Yerebatan diye takdim eden Baytan Hoca, 8 yaşında hafızlığa başladı. 1942 yılında İstanbul’a gelerek Gönenli Mehmet Efendi’den talim dersleri aldı.



70 yıl boyunca kürsülerden vaaz verdi. Emekli olduktan sonra da yakın zamana kadar fahri olarak Küçükayasofya Camii’nde vaaz verirken, inme (felç) geçirdi.

Yayınlanmış 17 kitabı bulunan Baytan Hoca TV5’te yayınlanan Gönül Sohbetleri programında günlük hayatta karşılaşılan sorunlara, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf birikimleri ışığında değerlendirmelerde bulunuyordu. Uzun bir süre de Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulundu.

Daha önce felç geçiren ve Eylül 2016’dan beri hastanede tedavi gören Baytan, 23 Ekim 2016 günü İstanbul’da 91 yaşında vefat etti.



Enver Baytan’ın Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile ailesi ve sevenleri katıldı. Naaşı, cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

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