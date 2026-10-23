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Spor PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza
Spor

PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

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PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a da 1 maç men cezası verildi.

Federasyonun açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerden Beşiktaş'ı 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'u 710 bin, Gençlerbirliği'ni 530 bin, Göztepe'yi 420 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i 350 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'u ise 280 biner lira para cezası verilmesi kararı aldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira para cezası verildi.

İstanbul Başakşehir antrenörü John Lammers'e ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 100 bin lira para cezası uygulandı.

TRENDYOL 1. LİG CEZALARI

PFDK, farklı nedenlerden Trendyol 1. Lig ekipleri Batman Petrolspor'a 280 bin, Metro Holding Kayserispor ile Artı Değer Vanspor FK'ye ise 140 biner lira para cezası verdi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Oğuz Yıldırım, İstanbulsporlu oyuncu Aytaç Kara ve Muğlasporlu futbolcu Luis Mago ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri sebebiyle ikişer müsabakadan men ve 33 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

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