Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın?

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in cezaevinden kaleme aldığı yazı üzerinden basında çifte standart tartışmasını gündeme taşıdı.

Karahasanoğlu, Ağırel'in Almanya'da görüştüğü kişilerden önce Osman Gökçek, ardından Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında çeşitli iddialar dinlediğini kendi yazısında anlattığını belirtti.

“VİDEOLAR VE FOTOĞRAFLAR GELDİYSE NEDEN HABER YAPMADIN?”

Ağırel'in kendisine Sarıgül ailesine ilişkin video ve fotoğraflar gönderildiğini, ancak bunların ileri sürülen iddiaları doğrulamadığı kanaatine vardığını aktardığını hatırlatan Karahasanoğlu, gazetecinin burada kendi başına hüküm verdiğini öne sürdü.

Karahasanoğlu, iddiaların haber değeri taşımadığının düşünülmesi halinde bile kamuoyuna, iddialarla birlikte muhataplarının cevaplarının aktarılabileceğini belirterek Ağırel'e şu soruyu yöneltti:

“Bir sürü iddiayı niye gizledin?”

GÖKÇEK VE SARIGÜL KIYASLAMASI

Karahasanoğlu'nun yazısındaki temel eleştirilerden biri de Ağırel'in Gökçek ailesi hakkındaki iddiaları haberleştirirken Sarıgül ailesine ilişkin kendisine aktarılanları aynı şekilde kamuoyuna taşımaması oldu.

Ağırel'in kendisine ulaştırılan belgeleri araştırdığını, bazı şirketlerin faal olmadığını ve gönderilen bazı evrakların sahte olduğunu tespit ettiğini söylediğini aktaran Karahasanoğlu, bütün bu araştırma sürecinin dahi konunun ciddi şekilde incelendiğini gösterdiğini kaydetti.

KARAHASANOĞLU: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÇİFTE STANDARDA DÖNÜŞMEMELİ

Karahasanoğlu, gazeteciliğin siyasi veya ideolojik yakınlığa göre farklı standartlarla yapılmaması gerektiğini vurgularken, Ağırel'in kendi anlatımındaki ayrıntıların cevaplanması gereken ciddi sorular doğurduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu'nun yazısındaki ana soru ise şöyle özetlendi:

Gökçek ailesi hakkındaki iddialar kamuoyuna taşınırken, Ağırel'in kendi ifadesiyle kendisine ulaştırılan “daha büyük Sarıgül dosyası” neden haberleştirilmedi?

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