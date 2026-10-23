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Gündem Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
Gündem

Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı

Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra 15 Ekim'de görevlerinden istifa eden eski Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, yeniden gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturmada Çakmak’a TERA fonlarına Türkiye Sigortaya ait mevduatlardan yüksek hacimli para giriş işlemi yaparak kar elde ettiği, bu fona giriş sağlanan mevduat karşılığında TERA gurubuna ait hisseler şahsi alım işlemi yaptığı, ayrıca Graintürk isimli hisseye TERA gurubunun giriş yapması hususunda Türkiye Sigorta’ya ait mevduatın TERA fonlarına yatırılacağı şartını koyduğu, Graintürk hissesi ve TERA gurubuna ait hisselerde menfaat temin ettiği şeklinde suçlamalar yöneltildi.

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