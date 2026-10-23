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Spor İki derbi oynanacak! İşte futbolda haftanın programı
Spor

İki derbi oynanacak! İşte futbolda haftanın programı

Yeniakit Publisher
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İki derbi oynanacak! İşte futbolda haftanın programı

Süper Lig'e 9, Trendyol 1. Lig'e 12, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Pazartesi günü iki derbi oynanacak. Önce Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı oynanacak. Ardından da dev derbide Galatasaray-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 9, Trendyol 1. Lig'e 12, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)

Yarın:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Karacabey Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

14.30 Serikspor-Kütahyaspor (Serik İsmail Oğan)

14.30 Ankara Demirspor-Ekinciler İskenderunspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK (İnegöl İlçe)

17.00 52 Orduspor FK-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Ordu 19 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-KCT 1461 Trabzon FK (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Erzincan Futbol Yatırımları (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Ekim Pazar:

14.00 12 Bingölspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Arkent Arnavutköy Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Bolluca)

14.00 Sebatspor-Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Ankaraspor-GMG Kastamonuspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.30 Hatayspor-Efor Çay Erbaaspor (Reyhanlı Tayfur Sökmen)

15.00 Çorluspor 1947-Menemen FK (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Güzide Gebzespor-Somaspor (Gebze Alaettin Kurt)

16.00 Adana Demirspor-İnegöl Kafkasspor (Yeni Adana)

19.00 Aliağa Futbol-68 Aksaray Belediyespor (Aliağa Atatürk)

19.00 ISBAŞ Isparta 32-Seza Çimento Elazığspor (Isparta Atatürk)

TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:​​​​​​​

14.00 Tokat Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Amasyaspor FK-Orduspor 1967 (Amasya 12 Haziran)

14.30 Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu (Düzce Şehir)

14.30 Karadeniz Ereğli 1980-Beykoz Anadoluspor (Şehit Vefa Karakurdu)

15.00 Gölcükspor-Zonguldakspor FK (Gölcük Şehir)

15.00 Silivrispor-Yalova FK 77 (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Büyükçekmece Gücü FK-Pazarspor (Tepecik Şenol Güneş)

25 Ekim Pazar:

14.00 Fatsa Belediyespor-İnkılap Futbol (Fatsa İlçe)

15.00 Kartal Bulvar Kartalimenspor-Galataspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

2. Grup

Yarın:

14.30 1922 Akşehirspor-Etimesgutspor (Akşehir Nasrettin Hoca

15.00 Denizli İdmanyurdu 1959-Bigaspor (Denizli Atatürk)

15.00 Gemlik Sümerbey Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor (Gemlik Atatürk)

15.00 Bucaspor 1928-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Yeni Buca)

19.00 Karşıyaka-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eskişehirspor-Bursa Yıldırımspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Balıkesirspor-Altay (Soma Nazım Yavuz)

25 Ekim Pazar:

14.30 Alanya 1221 Futbol-Kepezspor (Milli Egemenlik)

15.00 Uşakspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları (Uşak 1 Eylül)

3. Grup

Bugün:

14.30 Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Yeni Adana)

Yarın:

14.00 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Karaman FK (Faruk Çelik)

14.00 Diyarbekirspor-Adanaspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis 1916 Futbol (Kızıltepe İlçe)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Mersin)

19.00 Malatya Yeşilyurtspor-1964 Silifkespor (Yeni Malatya)

19.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 (Niğde 5 Şubat)

25 Ekim Pazar:

14.30 Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor FK (Başpınar)

Süper Lig'de 9. hafta başlıyor
Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

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Süper Lig'de 9. hafta başlıyor

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