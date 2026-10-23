Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Kurduğumuz sürdürülebilir ekosistem içinde kümesimizden elde ettiğimiz doğal gübreyi seramızda kullanarak tarımda döngüsel sistemi deneyimliyor, seradan artan taze yiyecek artıkları ile de tavuklarımızı besleyerek tam bir sıfır atık yaşamı örüyoruz. Seramızdan ve bahçemizden taze taze topladığımız mahsuller ile kümesimizden her gün özenle aldığımız taze yumurtaları birleştirerek öğrencilerimizle birlikte kahvaltılar ve lezzetli yiyecekler hazırlıyor, böylece çocuklarımıza hem paylaşmayı hem de üretmenin mutluluğunu öğretiyoruz. Açık havada yapılan dersler, sanat etkinlikleri, toprakla ve hayvanlarla kurulan bu güçlü bağ, evlatlarımızın üreten, doğaya saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine imkan tanımaktadır.''