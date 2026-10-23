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Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

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Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Bintaş Mahallesi İlkokul-Ortaokulu’na bağlı anaokulunda minik öğrenciler açık havada eğitim alıyor. Çocuklar doğayla iç içe oyunla öğreniyor; eğitim modelini görenler ise “Bu eğitim Finlandiya’da bile yok” diyor.

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Foto - Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Bintaş Mahallesi'nde bulunan Alakoç Anaokulunda öğrenciler, türüne az rastlanır bir ortamda ders görüyor. Ellerine defterlerini alan öğrenciler otların arasına gömülerek çizim yapıyor. Mutfağa geçen öğrenciler burada yemek ve börek yapımına yardım edip el becerilerini geliştiriyor. Hayvan sevgisi ile de büyüyen minik öğrenciler zamanlarının büyük bir bölümünü öğrenerek geçiriyor.

#2
Foto - Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Ektikleri meyve ve sebzeleri sulayıp yetiştiren minikler, zeytinleri de çizip kovalara dolduruyor. Müzik becerilerinin de gelişmesi için piyanonun başına geçen öğrenciler, günün her anını dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler gün sonunda ellerine aldıkları fırçalarla tuvalleri boyayıp stres atıyor.

#3
Foto - Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Okuldaki eğitime ilişkin şu ifadelere yer verildi: ''Okulumuzda uyguladığımız doğa temelli eğitim modeliyle çocuklarımızın dört duvar arasında soyut bilgilerle öğrenmesi yerine, hayatın, toprağın ve üretimin tam içinde yer almasını sağlıyoruz. Bu kapsamda oluşturduğumuz ata tohumu seramızda ve okul bahçemizde minik öğrencilerimiz, ata tohumu yeşillikleri, çeşitli sebze fidelerini ve sebzeleri toprakla buluşturup ekim dikim işlerini bizzat yapmakta, yetiştirdiğimiz çilekler ve lavantaların yanı sıra tüm sebzelerin gelişim sürecini gözlemleyerek doğanın verdiklerini yaşayarak öğrenmektedir.

#4
Foto - Sınıfları doğa, dersleri hayat: Finlandiya’ya taş çıkartan eğitim

Kurduğumuz sürdürülebilir ekosistem içinde kümesimizden elde ettiğimiz doğal gübreyi seramızda kullanarak tarımda döngüsel sistemi deneyimliyor, seradan artan taze yiyecek artıkları ile de tavuklarımızı besleyerek tam bir sıfır atık yaşamı örüyoruz. Seramızdan ve bahçemizden taze taze topladığımız mahsuller ile kümesimizden her gün özenle aldığımız taze yumurtaları birleştirerek öğrencilerimizle birlikte kahvaltılar ve lezzetli yiyecekler hazırlıyor, böylece çocuklarımıza hem paylaşmayı hem de üretmenin mutluluğunu öğretiyoruz. Açık havada yapılan dersler, sanat etkinlikleri, toprakla ve hayvanlarla kurulan bu güçlü bağ, evlatlarımızın üreten, doğaya saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine imkan tanımaktadır.''

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