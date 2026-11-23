Türk dünyasının ortak geçmişini ve kültürel zenginliğini görünür kılacak önemli bir çalışma tamamlanma aşamasına geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde oluşturulan TDT Haritası Üretimi Alt Çalışma Grubu tarafından yürütülen proje, Türk devletleri arasındaki iş birliğini haritacılık alanında da ileri taşımayı hedefliyor.

Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan harita, yalnızca ülkelerin coğrafi konumlarını değil, ortak tarih ve kültürün farklı coğrafyalardaki izlerini de ortaya koyacak.

Ankara Zirvesi'nde ortaya konulan hedef

Türkiye'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi, Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik önemli kararların alındığı bir buluşma oldu.

“Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla düzenlenen zirvenin ardından yayımlanan Ankara Bildirisi'nde, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra kültürel ve insani temasların artırılması da öne çıktı.

Hazırlıkları devam eden TDT Temel Haritası, bu ortaklık anlayışının somut çalışmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Şehirlerden nüfusa, göçlerden tarihî eserlere

Haritanın ilk aşamasında topografya, hidrografya, bitki örtüsü ve yerleşim yerlerini kapsayan temel coğrafi bilgiler bir araya getirildi.

Oluşturulan altyapının üzerine ülkelerin idari yapılanmaları, şehir ve köy isimleri, nüfus dağılımları, göç hareketleri, tarihî eserleri ve kültürel varlıkları gibi bilgiler eklenecek.

Böylece Türk devletlerinin yalnızca fiziki coğrafyaları değil, tarih boyunca şekillenen toplumsal ve kültürel özellikleri de aynı harita üzerinde incelenebilecek.

Aynı gelenekler, farklı coğrafyalar

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri de Türk dünyasının ortak kültürel mirasını ayrıntılarıyla ortaya koyacak olması.

Haritada örf, âdet, gelenekler, konuşulan lehçeler, yöresel yemekler ve kültürel motifler gibi unsurların da yer alması planlanıyor.

Farklı ülkelerde kullanılan şehir ve köy isimlerinin benzerlikleri incelenerek Türk topluluklarının tarihî bağları daha görünür hale getirilecek.

Aynı zamanda farklı coğrafyalarda yaşatılan ortak geleneklerin karşılaştırılmasına da imkân sağlanacak.

Kayseri'den Azerbaycan'a uzanan ortak motifler

Türk dünyasının kültürel birlikteliğini ortaya koyacak çalışmada halı motifleri de önemli bir yer tutacak.

Örneğin Kayseri halılarında kullanılan geleneksel motifler, Azerbaycan ve Kazakistan'daki halı örnekleriyle karşılaştırılabilecek.

Böylece birbirinden uzak coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının benzer estetik anlayışları ve ortak kültürel değerleri harita üzerinden görülebilecek.

Yöresel yemekler üzerinden yapılacak karşılaştırmalar da farklı ülkelerde yaşatılan benzer sofra kültürlerini ortaya koyacak.

Türk dünyasının ortak hafızası görünür olacak

TDT Temel Haritası'nın, Türk devletleri arasındaki tarihî ve kültürel bağların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Farklı ülkelerde yaşayan topluluklar, birbirlerini yalnızca ayrı coğrafyalarda bulunan milletler olarak değil, ortak tarih ve kültürel mirası paylaşan toplumlar olarak daha yakından tanıyabilecek.

Hazırlıklarında sona yaklaşılan haritanın, Türk dünyasının ortak değerlerini uluslararası alanda görünür kılacak önemli bir çalışma olması bekleniyor.