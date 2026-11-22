Van’da kar ulaşımı vurdu! İstanbul’dan gelen uçak iki kez deneyip inemedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkilerken, İstanbul-Van seferini yapan yolcu uçağı iki kez iniş deneyip başarılı olamayınca Elazığ’a yönlendirildi.
Van’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Van’da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezi ve birçok ilçede kısa sürede hayatı etkilemeye başladı.
Önce yağmur şeklinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Cadde, sokak, park halindeki araçlar, ağaçlar ve çatılar kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte soğuk hava etkisini hissettirdi.
Uçak, Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi
Van’da akşam saatlerinde etkili olumsuz hava, kent genelinde etkisini gösterirken hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul’dan Van’a gelmek üzere havalanan yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için iki kez alçalma girişiminde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçak, güvenlik gerekçesiyle Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi.