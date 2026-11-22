Fethiye açıklarında tekne battı! Denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karakum Plajı açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Fethiye açıklarında özel bir teknenin batması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karakum Plajı açıklarında bir teknenin batması sonucu denizde mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karakum Plajı açıklarında bir özel teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-15) sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleriyle deniz yüzeyindeki 4 kişiye ulaşıldı.
Ekipler, denizde mahsur kalan 4 kişiyi, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ndeki 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline ulaştırdı.