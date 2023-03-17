Missiya Medya Grubu Başkanı ve Türk Aksakalları Birliği - TAIB'in kurucusu Ramin Ahmadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'de düzenlenen TDT Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarına vurgu yaparak, "Türk dünyası, Türk devletlerinin sınırları ile sınırlı değildir. Türk dünyası daha geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Dünyada yaşayan Azerbaycanlıların sayısı 50 milyonu geçmiştir. Sadece 10 milyonu Türk devletidir. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşıyorlar" dedi.

Ramin Ahmadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve toplantısında yaptığı konuşmanın her zaman olduğu gibi derin temalara dayandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız birçok önemli yönü büyük bir ustalıkla konuşmasına yansıtarak meselelere daha geniş bir perspektiften baktığını bir kez daha göstermiştir. Milli menfaatlerimizi yansıtan konuşma aynı zamanda Türk Devletler Teşkilatı'nın geleceği hakkında da net fikirler vermiştir" ifadelerini kullandı.

“Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği hakkında da net fikirler ortaya çıkardı”

Ahmadov şunları söyledi: " Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi'nde dünyaya bir kez daha tarihi bir mesaj verdi. Onun dediği gibi Türk dünyası, Türk devletlerinin sınırları ile sınırlı değildir. Türk dünyası daha geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Dünyada yaşayan Azerbaycanlıların sayısı 50 milyondan fazladır. Bunların sadece 10 milyonu bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız birçok önemli yönü büyük bir ustalıkla konuşmasına yansıtarak meselelere daha geniş bir perspektiften baktığını bir kez daha göstermiştir. Milli menfaatlerimizi yansıtan konuşma, Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği hakkında da net fikirler ortaya çıkardı”