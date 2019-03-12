Türk Dışişlerinden terör devleti İsrail'e çok sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.

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