Türk Dışişlerinden terör devleti İsrail'e çok sert tepki!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.12 Mart 2019 Salı 17:32
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.
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