Türk dış politikasının öncelikleri Bakü'de anlatıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Kültürel diplomasi kavramı ve Türkiye'nin kültürel diplomasisinde TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün rolleri" temalı panel düzenlendi.

ADA Üniversitesinde gerçekleşen panele Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmailzade, Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Cihan Özdemir, TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Büyükelçi Özoral, panelde yaptığı konuşmada, dünyanın son 30 yılda çeşitli bölgelerde ortaya çıkan krizlerle, küresel barış ve istikrarı etkileyen olaylarla karşılaştığını söyledi. Tüm bu yaşananların dünyada genel anlamda kültürü değiştirdiğini belirten Özoral, bu değişikliğin nereye gittiğinin anlaşılmasının insanlığın geleceği açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

'İnsani yaklaşımı merkeze alarak dış politikamızı sürdürmekteyiz'

Türk dış politikasının önceliklerinden bahseden Özoral, "Dış politikamızın temel ilkesi yurtta barış, dünyada barıştır. Gerek siyasi gerek ekonomik anlamda gücümüzün yettiği ölçüde girişimci ve insani yaklaşımı merkeze alarak dış politikamızı sürdürmekteyiz. Dış politikamızda tüm meselelere sorumluluk sahibi, insan odaklı, vicdani ve ilkeli yaklaşılmakta, girişimlerimizin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde yürütülmesine özen göstermekteyiz." dedi.

Dış politikanın mevcut durumda en önemli önceliklerinden birinin terörizmle mücadele olduğunu ifade eden Büyükelçi Özoral, sözlerine şöyle devam etti:

"Terörizm, ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik için çok büyük bir tehdit. Türkiye çok çeşitli terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden bir devlet. Bu mücadelede esasen terörizmin ve aşırıcılığın köküne inerek, bunları ortadan kaldırmanın, terörizmi ortadan kaldıracağı inancıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda çok önem verdiğimiz mesele Suriye'de yaşanan ihtilaftır. Sekizinci yılına giren bu ihtilaf, yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olmuş, 5 milyondan fazla insanı mülteci konumuna düşürmüş, 6 milyona yakın insanı da ülke içinde göçe zorlamıştır. Türkiye'nin arzusu, Suriye'yi gelecekte siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü muhafaza etmiş, istikrarlı, müreffeh ve halkının meşru talepleri doğrultusunda yönetilen demokratik bir ülke olarak görmektir."

'Türkiye Avrupa'nın 5. büyük ticari ortağıdır'

Büyükelçi Özoral ayrıca, Avrupa Birliği'nden müzakere sürecinde yeni fasıl açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi ve Suriyeliler için ayrılan fonların Türkiye'ye aktarılması için somut adımlar beklediklerini kaydetti.

Özoral, "Avrupa Türkiye'nin en büyük, Türkiye de Avrupa'nın 5. büyük ticari ortağıdır. Türkiye olarak arzumuz, bölgemizdeki bütün halkların barış, demokrasi ve güvenlik içinde onurlu bir yaşam sürmesi, refah düzeylerinin bölgenin gerçek potansiyeliyle orantılı şekilde yükseltilmesidir. Bu çerçevede yakın çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizde iş birliği fırsatlarına odaklanılmakta, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine gayret gösterilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik açılım ve ortaklık politikasının Türk dış politikası gündeminde önemli yer tuttuğunu anlatan Özoral, Türkiye'nin BM çatısı altında, çatışmaların barışçıl yollardan çözümü ve arabuluculuk konularında aktif rol aldığını ifade etti.

Dış politikada öncelik Azerbaycan'a

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok geniş potansiyeli olduğunu söyleyen Özoral, dış politikada Azerbaycan'a her zaman öncelik verdiklerini kaydetti. Özoral, Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirini daha yakından tanıması ve kültürlerin karşılıklı aktarılmasının Türk dış politikasının önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı İsmailzade, kültürel diplomasiye ve Türk uzmanların bu alandaki tecrübesine büyük önem verdiklerini söyledi. TİKA ve YEE'nin Türkiye'nin dış politikasında öncü güçleri olduğunu, Türkiye'nin kültürel diplomaside aktif rol oynadığını belirten İsmailzade, bu tecrübeden faydalancaklarını kaydetti.

Bakü YEE Müdürü Özdemir ve TİKA Bakü Koordinatörü Tiryaki'nin kurumları hakkında bilgi verdiği panelde, Türk akademisyenler de sunum yaptı.