Türk devinden büyük hata! İflas eden şirkete binlerce euro gönderdiler

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı transfer ettiği zaman yetiştirme parası olarak ekstra 42 bin Euro ödemişti. Ancak bu para U Cluj'un kapanan bir banka hesabına gitti, ortalık karıştı...

Romanya'dan GSP'nin haberine göre; Olimpiu Morutan U Cluj'un alt yapısından çıktı. Ancak Cluj, orta saha oyuncusunun FCSB'den Galatasaray'a transferinden kaynaklanan ve Ağustos 2021'de tamamlanan dayanışma tazminatından yararlanamıyor.

Türkler yetiştirme parası olarak yaklaşık 42 bin euro ödedi. Ancak para, iflas ettiği 2016 yazına kadar U Cluj kulübünün sahibi olan ve bu arada ölen Florian Walter tarafından kapatılan FC Universitatea Cluj SA'nın hesaplarına gitti.

Adli tasfiye memuru, 4 Ocak 2023 tarihli son faaliyet raporunda mahkemeye, FC Universitatea Cluj SA'nın Galatasaray'dan 207 bin 298,97 lei, yaklaşık 42 bin Euro tahsil ettiğini bildirdi.

Mevcut kulüp U Cluj'un bu rakamdan hiçbir bilgisi yok. U Cluj'un idari müdürü Bogdan Cantor, "Bize bir şey gelmedi çünkü SA şirketi olmadığımızı ama yeni bir STK olduğumuzu ilettik. Moruțan'ın FCSB'den Galatasaray'a transferinden gelen dayanışma tazminatı için paranın nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.

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