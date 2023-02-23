  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası Ali Ağaoğlu gündem olmuştu! İstanbul'daki binalara ilişkin yeni itirafı şok etkisi yaptı

James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti! Bilim insanlarını heyecanlandıran müthiş keşif

Utanmıyorsan şimdi bir daha yaz! Hacer Foggo’nun rezil twitleri ortaya çıktı

Bakanlar canlı yayında duyurdu: Seferberlik başlatıldı

Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…

Deprem ve Haarp tartışması sürerken Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin Haarp silahını açıkladı

Whatsapp görüşmeleri ortaya çıktı! İşte alçakların yeni hedefi

Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

'Bana hocam demeye başladı' dedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Uğur Dündar'a ilginç teklif

10 Mart'a uzatılmıştı! O iller de dahil edildi.. Sevindiren gelişme!
Gündem Türk bilim insanından korkutan açıklama: Orada 7,2 şiddetinde bir deprem olacak
Gündem

Türk bilim insanından korkutan açıklama: Orada 7,2 şiddetinde bir deprem olacak

Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Sançar, "Yedisu fayı Erzincan ve Tunceli'yi etkileyecek" diyerek kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:27:00 -
Türk bilim insanından korkutan açıklama: Orada 7,2 şiddetinde bir deprem olacak

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremden sonra artçı sarsıntılar devam ederken bölgedeki diğer fay hatlarında da incelemeler devam ediyor.

200 km'lik deprem hattını gezen Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taylan Sançar, “Malatya fayı hala aktif, Yedisu fayı Erzincan ve Tunceli'yi etkileyecek” dedi.

Sançar; deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaştı ve Yedisu fayı ile Malatya fayına dikkat çekti.

6 Şubat'tan bu yana yaklaşık 200 km'lik deprem hattını gezdiğini, tedbirsiz yaşamanın sonuçlarının çok ağır olduğunu söyleyen Sançar; "Yedisu Fayı'nın deprem tehlikesi daha net nasıl açıklanır bilmiyorum. Lütfen hazırlıklı olalım. Ben de deprem olma riski olan bir ilde yaşıyorum." dedi.

Sançar'ın paylaşımları şöyle:

"Erzincan Üzümlü ile Bingöl Yedisu arasında bulunan Yedisu Fayı ile ilgili olarak aşağıda yazdıklarım öncelikle bu fay hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Üzerinde en son deprem 1784 bir önceki deprem bundan 201 yıl önce yani 1583 yılında olmuş. Hem bu veriler hem de 1583 yılından önceki veriler birlikte değerlendirildiği zaman bu fayın yakın zamanda en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacak. Bu depremde Erzincan ve Tunceli'nin zarar görmesi çok muhtemel. Bu zararlardan kurtulmanın yolu var. O da tedbir."

Depremde tedbirin hayat kurtardığını söyleyen fayhattının üstünde olmasına rağmen yıkılmayan evleri de görüntüleyerek paylaştı.

Sançar, Malatya fayı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Malatya Fayı üzerinde deprem beklediğimiz bir fay. Bu fay hakkındaki çalışmalar maalesef çok az. Son olan Ekinözü depremi bu faya önemli miktarda stres yükledi. Malatya fayı bana göre birinci derece öneme sahip bir faydır.
Bir yandan şehri depreme hazırlarken diğer yandan bu fay hakkında çok yönlü çalışmaların başlaması gerek. Bu fay etkilerini çevre illerde hissettirecektir. Malatya daha gerçek deprem yaşamadı. Sadece bir depremin şehre neler yapabileceğini anladı."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23