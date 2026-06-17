Başkan Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu ile Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Aile fertleri ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, büyükelçilerle tek tek görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Delegasyonu, Kore, Kuveyt, Malezya ve Moğolistan büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul etti.
Kabulde AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Merzuk Salman Al Şabo, Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq ve Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!