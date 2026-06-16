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Gündem Tartışmalı tahliye kararı! Kara paracı Mason üstadı sessizce serbest bırakıldı
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Tartışmalı tahliye kararı! Kara paracı Mason üstadı sessizce serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
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Tartışmalı tahliye kararı! Kara paracı Mason üstadı sessizce serbest bırakıldı

Yargıdan Masonları mutlu edecek bir haber geldi. Kara para soruşturması kapsamında 2025 Ekim ayında tutuklanan Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi. Sanver’in tutuklanmasının ardından dernek yönetiminde kriz yaşanmıştı. Sanver’in salıverilmesiyle bu kriz de sona ermiş oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘kurulan örgüte üye olma’, ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmada 2025 Ekim ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Bilgi Üniversitesi Rektörü, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver hakkında tahliye kararı verildi. Sanver’in tutuklanmasının akabinde dernek yönetiminde yaşanan kriz uzun süre gündemde kalmıştı.

Yönetim mekanizmasının aksaması ve genel kurulun gerçekleştirilememesi nedeniyle mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanmıştı.

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