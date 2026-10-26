Türk Beyin Cerrahının Bilimsel Çalışmasına Japon Meslektaşlarından Tebrik

Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının beynin sinir bağlantılarına ilişkin araştırması, uluslararası bilim dünyasında dikkat çekti. Neurosurgical Review dergisinde 2023 yılında yayımlanan çalışma, Japon beyin cerrahlarının bir hastadaki beyin tümörünün yayılımını değerlendirmelerine de katkı sağladı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdiği bilimsel araştırma, beynin karmaşık sinir ağına ilişkin yeni anatomik bulguları ortaya koydu. Uluslararası hakemli bilimsel dergi Neurosurgical Review’de 2023 yılında yayımlanan çalışma, Japon beyin cerrahlarının da ilgisini çekti.

Araştırmada, beynin “istmik singulum” olarak adlandırılan bölgesindeki sinir liflerinin bağlantıları, ayrıntılı anatomik incelemeler ve MR traktografi yöntemleriyle değerlendirildi. Çalışmada özellikle singulum lifleri ile talamus arasındaki bağlantılar ortaya konularak bu bölgenin bir sinir lifi kavşağı niteliği taşıdığı gösterildi.

Araştırma, Japonya’daki bir beyin tümörü vakasının değerlendirilmesine katkı sağladı

Japonya’daki Kitasato Üniversitesi’nden beyin cerrahları Ichiyo Shibahara ve Toshihiro Kumabe, aynı dergide yayımladıkları editöre mektupta Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının araştırmasına dikkat çekti. Çalışmayı ilgiyle incelediklerini belirten Japon hekimler, singulum lifleri ile talamus arasındaki bağlantıların ortaya konulmasının önemini vurguladı.

Japon cerrahlar, karşılaştıkları bir glioblastom vakasında talamusta görülen görüntüleme bulgusunu başlangıçta açıklamakta güçlük yaşadıklarını belirtti. Saygı ve çalışma arkadaşlarının tanımladığı anatomik bağlantıların, bu bulgunun yorumlanmasına yardımcı olduğunu ifade eden hekimler, tümörün birbirinden bağımsız odaklar oluşturmasından ziyade sinir lifleri boyunca yayılmış olabileceği değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

Beyin anatomisi ve tümörlerin yayılım yolları açısından önemli

Japon hekimlerin mektubunda, araştırmanın beynin karmaşık anatomisinin anlaşılmasına ve bazı beyin tümörlerinin olası yayılım yollarının değerlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. Çalışmada tanımlanan anatomik bağlantıların, beyin cerrahisi uygulamaları açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.

Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının araştırması, beyin anatomisine ilişkin bilimsel çalışmaların klinik değerlendirmelerdeki önemini ortaya koyarken, uluslararası bilim çevreleri arasındaki bilgi paylaşımının da somut bir örneğini oluşturdu.