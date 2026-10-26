  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHK’ya yönelik soruşturmada şok iddia! Hakemlik sınav soruları bilgisayarda çıktı! CHP’li belediyede fotomontaj skandalı! Bütçeyi eleştiren AK Partili ismi fotoğraftan sildiler! Mısır'dan Suudi Arabistan'ı mutlu edecek karar İşte Sincar’daki tarihi feshin detayları! 4 bin PKK’lı Irak ordusuna katılıyor Eli kanlı katil Ben-Gvir'in mitinginde kaydedildi! Siyonist İsrailli kadından Filistinlileri katletme çağrısı: “Gitmezlerse hepsini öldürürüz” ‘Baba, eğer beni duyuyorsan bir işaret gönder’ dedi, şok oldu! Mezarlıkta inanılmaz anlar… AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: TDT geçici değil kalıcı bir dış kolon Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir ASELSAN duyurdu: 523 milyon Euroluk sözleşme imzalandı Belediye başkanı öfkesine hakim olamadı! ‘Seni geberteceğim!’ deyip üzerine yürüdü
Aktüel Türk Beyin Cerrahının Bilimsel Çalışmasına Japon Meslektaşlarından Tebrik
Aktüel

Türk Beyin Cerrahının Bilimsel Çalışmasına Japon Meslektaşlarından Tebrik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türk Beyin Cerrahının Bilimsel Çalışmasına Japon Meslektaşlarından Tebrik

Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının beynin sinir bağlantılarına ilişkin araştırması, uluslararası bilim dünyasında dikkat çekti. Neurosurgical Review dergisinde 2023 yılında yayımlanan çalışma, Japon beyin cerrahlarının bir hastadaki beyin tümörünün yayılımını değerlendirmelerine de katkı sağladı.

Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının beynin sinir bağlantılarına ilişkin araştırması, uluslararası bilim dünyasında dikkat çekti. Neurosurgical Review dergisinde 2023 yılında yayımlanan çalışma, Japon beyin cerrahlarının bir hastadaki beyin tümörünün yayılımını değerlendirmelerine de katkı sağladı.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdiği bilimsel araştırma, beynin karmaşık sinir ağına ilişkin yeni anatomik bulguları ortaya koydu. Uluslararası hakemli bilimsel dergi Neurosurgical Review’de 2023 yılında yayımlanan çalışma, Japon beyin cerrahlarının da ilgisini çekti.

Araştırmada, beynin “istmik singulum” olarak adlandırılan bölgesindeki sinir liflerinin bağlantıları, ayrıntılı anatomik incelemeler ve MR traktografi yöntemleriyle değerlendirildi. Çalışmada özellikle singulum lifleri ile talamus arasındaki bağlantılar ortaya konularak bu bölgenin bir sinir lifi kavşağı niteliği taşıdığı gösterildi.
Araştırma, Japonya’daki bir beyin tümörü vakasının değerlendirilmesine katkı sağladı
Japonya’daki Kitasato Üniversitesi’nden beyin cerrahları Ichiyo Shibahara ve Toshihiro Kumabe, aynı dergide yayımladıkları editöre mektupta Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının araştırmasına dikkat çekti. Çalışmayı ilgiyle incelediklerini belirten Japon hekimler, singulum lifleri ile talamus arasındaki bağlantıların ortaya konulmasının önemini vurguladı.
Japon cerrahlar, karşılaştıkları bir glioblastom vakasında talamusta görülen görüntüleme bulgusunu başlangıçta açıklamakta güçlük yaşadıklarını belirtti. Saygı ve çalışma arkadaşlarının tanımladığı anatomik bağlantıların, bu bulgunun yorumlanmasına yardımcı olduğunu ifade eden hekimler, tümörün birbirinden bağımsız odaklar oluşturmasından ziyade sinir lifleri boyunca yayılmış olabileceği değerlendirmesini yaptıklarını aktardı.

Beyin anatomisi ve tümörlerin yayılım yolları açısından önemli
Japon hekimlerin mektubunda, araştırmanın beynin karmaşık anatomisinin anlaşılmasına ve bazı beyin tümörlerinin olası yayılım yollarının değerlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. Çalışmada tanımlanan anatomik bağlantıların, beyin cerrahisi uygulamaları açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.
Op. Dr. Tahsin Saygı ve çalışma arkadaşlarının araştırması, beyin anatomisine ilişkin bilimsel çalışmaların klinik değerlendirmelerdeki önemini ortaya koyarken, uluslararası bilim çevreleri arasındaki bilgi paylaşımının da somut bir örneğini oluşturdu.

 

Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok
Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Gündem

Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Bakan Memişoğlu’ndan ürkütücü tablo! Türkiye akciğer kanserinde dünya birincisi!
Bakan Memişoğlu’ndan ürkütücü tablo! Türkiye akciğer kanserinde dünya birincisi!

Gündem

Bakan Memişoğlu’ndan ürkütücü tablo! Türkiye akciğer kanserinde dünya birincisi!

Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız
Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Sağlık

Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23