Canavar kadınlar! Trafikte saç baş yoldular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Büyükçekmece’de kaydedilen görüntüler yüksek trafik cezaları öncesi trafik magandası erkeklerin kavgalarını andırırken bu kez canavar rolünde kadınlar vardı. Yol verme nedeniyle tartışan kadın sürücüler birbirlerinin saçını başını yoldular. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Parmaksız Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle iki kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen sürücüler saç başa birbirine girdi.
Çevredeki vatandaşlar kadınları güçlükle ayırırken, araçlara binen kadınlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.