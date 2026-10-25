Serbest bırakılan eski milletvekili Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Sermaye piyasalarında yürütülen ve finans dünyasını sarsan derin fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şaibeli finansal işlemler ve fon hareketleri kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski AK Parti milletvekili ve anket şirketi sahibi Ertan Aydın hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
Fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında yeni gelişme yaşandı. Savcılığın adli kontrol kararına yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkardı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili ve araştırma-kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol kararına savcılık itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı verilmesine hükmetti.
DAHA ÖNCE ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturma sürecinde savcılık, Ertan Aydın için tutuklama talebinde bulunmuştu. Sulh ceza hakimliği ise Aydın hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermişti. Savcılığın bu karara yaptığı itirazın ardından mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkardı.
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