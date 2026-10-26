Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

CHP’nin kapısının kendilerine açık olduğunu ifade eden Tekin "Sayın Özgür Özel ile bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse CHP’ye dönebilir" ifadelerini kullandı.