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Siyaset Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
Siyaset

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

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Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e çağrı! Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, gazeteci Sinan Burhan'ın yönettiği Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında merak edilen soruları cevapladı. Bir çok konuda önemli açıklamalar yapan Tekin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ise dikkat çeken bir çağrı yaptı.

CHP’nin kapısının kendilerine açık olduğunu ifade eden Tekin "Sayın Özgür Özel ile bizim uzun süre mesaimiz oldu. Ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse CHP’ye dönebilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Klasik faşist kafa.

İlk seçimde chp diye bir parti olmayacak bu neyin kafasını yasiyor
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