Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli ultrason cihazı üretimi için tesis kurulacağını bildirdi. Memişoğlu, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.