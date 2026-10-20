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Sağlık
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Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

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AA Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli ultrason cihazı üretimi için tesis kurulacağını bildirdi. Memişoğlu, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Bakan Memişoğlu, teknoloji transferiyle başlatılan ultrason cihazı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, cihazların en az yüzde 71 yerlilik oranıyla Türkiye'de kurulacak tesiste üretileceğini bildirdi.

#2
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi temaslarda bulundukları Güney Kore'de, tıbbi görüntüleme teknolojilerinin öncü kuruluşlarından Samsung Medison'u ziyaret ettiklerini belirtti.

#3
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Yapay zeka destekli ultrason sistemlerini ve sürdürdükleri işbirliği kapsamındaki üretim süreçlerini yerinde değerlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

#4
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji transferiyle üretimine adım attığımız ultrason cihazlarımızda şimdi önemli bir aşamadayız. Ziyaretimizde, sürecin ülkemizde kurulacak üretim tesisiyle yerli üretim kapasitemize yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Monitöründen probuna, yazılımından donanımına kadar cihazlarımızı en az yüzde 71 yerlilik oranıyla kendi tesisimizde üreterek bu kritik teknolojiyi ülkemize kazandıracağız."

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Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi: Yerli ultrason cihazı üretim tesisimizi kuruyoruz

Memişoğlu, "Üreten Sağlık" vizyonuyla geliştiren, üreten ve teknolojisini inşa eden bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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