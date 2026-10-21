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Sağlık
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Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi’nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır. İnsanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabilmesi için daha çok üretmeliyiz. İnsanların tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiği bir dünyada teknolojik ilerlemeyi vicdani sorumluluktan ayrı düşünemeyiz. Ortak hedefimiz teknolojiyi bütün insanların sağlığı için kullanmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır” dedi.

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Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Memişoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi’nde konuştu. Bakan Memişoğlu, Zirve’de katılımcıları Korece ‘Merhaba (Annyeonghaseyo)’ diyerek selamladı ve yine Korece ‘Teşekkür ederim (Gamsahamnida)’ diyerek konuşmasını tamamladı.

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Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki dostluğu bilim, teknoloji ve sağlık alanlarında yeni iş birlikleriyle güçlendirmeyi önemsediklerini belirten Bakan Memişoğlu, “Bizleri Seul’de ağırlayan kardeş Kore Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

#4
Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

'ORTAK HEDEFİMİZ TEKNOLOJİYİ BÜTÜN İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN KULLANMAK OLMALIDIR' Sağlık Bakanı Memişoğlu, yapay zekanın araştırmalardan üretime kadar bilimsel çalışmaları hızlandırdığını vurgulayarak, “Ancak teknolojinin hızı kadar sunduğu imkanlara adil erişim de önemlidir. İnsanların tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiği bir dünyada teknolojik ilerlemeyi vicdani sorumluluktan ayrı düşünemeyiz. Ortak hedefimiz teknolojiyi bütün insanların sağlığı için kullanmak olmalıdır” açıklamasında bulundu.

#5
Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla güçlü bir hizmet kapasitesine ulaştığını söyleyen Bakan Memişoğlu, ‘Üreten Sağlık’ modeli hakkında bilgi vererek yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımını yaygınlaştırdıklarından ve altyapıyı daha verimli kullanacak sistemler geliştirdiklerinden bahsetti. Memişoğlu, sağlık alanında hizmetleri teknolojiyle güçlendirirken merhametin ve insani bağın korunması gerektiğinin altını çizerek, “Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabilmesi için daha çok üretmeliyiz” diye konuştu.

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Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

'KORE CUMHURİYETİ İLE GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE BAŞLADIK' Türkiye’nin tecrübelerini paylaşmaya ve ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, Samsung Medison şirketi ile dün yaptıkları görüşmeye değinerek, “Renkli Doppler ultrasonografi cihazlarını birlikte üretmek için Kore Cumhuriyeti ile güçlü bir iş birliğine başladık. Dostluğumuzu ortak üretime taşıyan bu çalışma için Kore Cumhuriyeti’ne, Samsung’a ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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Foto - Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Bakan Memişoğlu, toplantının ardından teknoloji şirketlerinin ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi (World Bio Summit 2026)’ kapsamında kurduğu stantları ziyaret etti.

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