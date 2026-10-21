Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlık altyapısına ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla güçlü bir hizmet kapasitesine ulaştığını söyleyen Bakan Memişoğlu, ‘Üreten Sağlık’ modeli hakkında bilgi vererek yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımını yaygınlaştırdıklarından ve altyapıyı daha verimli kullanacak sistemler geliştirdiklerinden bahsetti. Memişoğlu, sağlık alanında hizmetleri teknolojiyle güçlendirirken merhametin ve insani bağın korunması gerektiğinin altını çizerek, “Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, insanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabilmesi için daha çok üretmeliyiz” diye konuştu.