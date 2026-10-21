Bakan Memişoğlu Seul’den dünyaya seslendi: Sağlıkta da adalet için güçbirliği yapmalıyız
Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen ‘5’inci Dünya Biyo Zirvesi’nde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Küresel eşitsizlikler ve sağlık krizleri karşısında en büyük gücümüz dayanışmadır. İnsanların eşit koşullarda sağlığa ulaşabilmesi için daha çok üretmeliyiz. İnsanların tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybettiği bir dünyada teknolojik ilerlemeyi vicdani sorumluluktan ayrı düşünemeyiz. Ortak hedefimiz teknolojiyi bütün insanların sağlığı için kullanmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.