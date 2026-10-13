Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün mamulleri kullanımının halk sağlığını tehdit eden en büyük unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, hazırlığı yapılan yeni sigara satış düzenlemesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Uygulamanın kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği ya da bireyleri hedef aldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Memişoğlu, "Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi insanımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız" diyerek çocukları ve gençleri zehir tacirlerinden korumakta kararlı olduklarını vurguladı.