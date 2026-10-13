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Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

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Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün mamulleri kullanımının halk sağlığını tehdit eden en büyük unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, hazırlığı yapılan yeni sigara satış düzenlemesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Uygulamanın kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği ya da bireyleri hedef aldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Memişoğlu, "Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi insanımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız" diyerek çocukları ve gençleri zehir tacirlerinden korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

#1
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Türkiye’de önlenebilir ölüm ve hastalıkların başında gelen tütün bağımlılığına karşı devlet kararlılıkla yeni adımlar atmaya devam ediyor. Meclis'te gerçekleştirilen temasların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, "18 yaş altına sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok. Dünyada örnekleri olduğu gibi, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız." dedi.

#2
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Memişoğlu, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de özellikle kalp krizi, kanser ve inme hastalıklarının en büyük sebebinin tütün ve tütün mamulleri kullanımı olduğunu belirten Memişoğlu, bugün insanların yüzde 63'ünün kanser ve bu tür hastalıklardan hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

#3
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

“SİGARAYI GENÇLERİMİZDEN, ÇOCUKLARIMIZDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ” Sigara içen vatandaşların bu alışkanlıktan kurtulmasını istediklerini ifade eden Memişoğlu, bugün Yeşilay'ın yaptığı bir araştırmanın sigara içen insanların yüzde 80'inin sigarayı bırakmaya çalıştığını gösterdiğini aktardı. Memişoğlu, sigara içenlerin de sigaradan memnun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

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Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

"Biz de diyoruz ki 'gelin beraber bırakalım', hep beraber sigara ile mücadele edelim. Çünkü bu sizi kanser yapıyor, kalp krizi geçirme riskini artırıyor, nefes darlığı yapıyor, uyku kalitenizi bozuyor. Zararlı bir şey. Türkiye olarak 2008-2010 yılları arasında büyük bir başarı elde etmiştik ancak son yıllarda bu başarı geriledi. Biz de bunu yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle sigarayı gençlerimizden, çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz ve görünür olmasından, ortada olmasından kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi. Maalesef akciğer kanserinde özellikle erkeklerde dünyanın birincisiyiz"

#5
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

“BUNUN KİŞİSEL VERİLERLE, İNSANLARI İFŞA ETME İLE ALAKASI YOK” Bakan Memişoğlu, sigarayla ilgili kanuna göre, 18 yaşın altındaki gençlere sigara satışının yasak olduğunu ancak yapılan bir ankete göre 13-15 yaş arasındaki 220 bin gence sorular yöneltildiğini ve yüzde 73,3'ünün sigarayı alabildiği sonucunun çıktığını aktardı.

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Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 17 olduğunu dile getiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

#7
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

"18 yaş altına normalde sigara satılması yasak. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Bunun kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok. Sadece dünyada örnekleri olduğu gibi, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaşını soracağız. Yaşını sorma ile ilgili bunu hangi yöntemle yapacağımızı belki de COVID'de yaptığımız karekod üzerinden veya başka bir türlü örneklerine bakıyoruz. İnsanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey. Sadece 18 yaşının altına sigara satılmasını engelleyecek bir yöntemle insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu zararlı maddenin satılmasını engellemeye çalışıyoruz. Bu yasağı nasıl daha etkin hale getiririz ona çalışıyoruz."

#8
Foto - Memişoğlu'ndan sigara düzenlemesi tepkilerine cevap: Kişisel verilerle, insanları ifşa etme ile alakası yok

Memişoğlu, "Görüşmeleriniz nasıl geçti?" sorusuna ise "Buna herkesin sahip çıkmasını bekliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığının değil, bütün toplumun buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Görüşmelerimizi rutin yapıyoruz." yanıtını verdi.

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