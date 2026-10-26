Eli kanlı katil Ben-Gvir'in mitinginde kaydedildi! Siyonist İsrailli kadından Filistinlileri katletme çağrısı: “Gitmezlerse hepsini öldürürüz”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filistin’de kadın, çocuk demeden katliam sürdüren Siyonist işgal zihniyetinin kan donduran vahşet arzusu bir kez daha kamuoyuna yansıdı. Irkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in seçim mitingi önünde yabancı basına konuşan İsrailli bir kadın, Filistinlilerin öz topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak açıkça toplu katliam çağrısında bulundu. Gazze'nin tamamen ilhak edilmesini ve Yahudi yerleşkesine dönüştürülmesini isteyen Siyonist kadın, "Başka Arap ülkesine gitsinler. Ürdün, Lübnan ve Suriye hariç; çünkü oralar da bizim. Gitmezlerse onları öldürürüz" diyerek Batı'nın fonladığı "Büyük İsrail" (Arz-ı Mevud) hayalini ve fanatik faşizmi gözler önüne serdi.
Ortadoğu’yu kana bulayan, Gazze’de soykırıma imza atan ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan Siyonist rejimin toplumsal cinnet boyutu, İsrail sokaklarında kaydedilen görüntülerle bir kez daha deşifre oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in destek mitinginde kameralar karşısına geçen ırkçı bir İsrailli kadının ifadeleri, işgalci zihniyetin gerçek niyetini ifşa etti.
“TANRI BİZE EMRETTİ, GAZZE’Yİ İHLAK EDECEĞİZ”
Yabancı muhabirin sorularını yanıtlayan İsrailli kadın, Gazze’nin tamamen ele geçirilip Yahudi yerleşkelerine açılması gerektiğini iddia etti. Filistinliler topraklardan sürülmediği sürece savaşın bitmeyeceğini savunan Siyonist fanatik, "Gazze’ye yerleşmenin ve orayı ilhak etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail bir Yahudi devleti, orayı almalıyız çünkü Tanrı bize orayı almamızı emretti" diyerek dini taassup üzerinden yürütülen işgal politikalarını savundu.
“ÜRDÜN, SURİYE VE LÜBNAN DA BİZİM; GİTMEZLERSE KATLEDERİZ!”
Muhabirin "Peki bu senaryoda Filistinliler nereye gidecek?" sorusuna duraksamadan insanlık dışı yanıtlar veren İsrailli kadın, Siyonizm'in bölge coğrafyasına bakışını şu ifadelerle açık etti:
Açıkçası başka herhangi bir Arap ülkesine gitsinler. Umrumda değil. Ancak Ürdün, Lübnan ve Suriye hariç; çünkü oralar da bizim toprağımız!"
Filistinlilerin topraklarını terk etmemesi halinde ne olacağı sorusuna ise hiç çekinmeden "Ya da onları öldürürüz" cevabını verdi.
İşte katil Ben-Gvir'in seçim mitingi önünde konuşan Siyonist İsrailli bir kadın ile muhabir arasında geçen diyalog:
Siyonist İsrailli bir kadın: Gazze'ye yerleşmenin ve Gazze'yi ilhak etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Araplar oradan çıkarmadığımız sürece bu savaşın asla sona ereceğini düşünmüyorum. Orası bizim toprağımız.
Muhabir: Bence Birleşik Krallık'taki ve İsrail dışındaki pek çok izleyici, az önce söylediklerinizi duyunca oldukça şaşırabilir.
Siyonist İsrailli bir kadın: Hangi kısmına?
Muhabir: Özellikle Gazze'ye yerleşme konusuna.
Siyonist İsrailli bir kadın: Yani İsrail bir Yahudi devleti, orayı almalıyız çünkü. Tanrı bize orayı almamızı emretti.
Muhabir: Peki bu senaryoda Filistinliler nereye gidecek?
Siyonist İsrailli bir kadın: Açıkçası başka herhangi bir Arap ülkesine. Umrumda değil. Ürdün, Lübnan ev Suriye hariç, çünkü oralar da bizim. Ya da onları öldürürüz.