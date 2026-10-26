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Ekonomi
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Borsa İstanbul kazandırdı

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AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,36 ile finansal kiralama faktoring oldu.

#1
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

#3
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,36 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle pozitif seyrederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki faiz kararı, büyüme ve enflasyon verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.

#4
Foto - Borsa İstanbul kazandırdı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde izlediği negatif seyre karşın küresel piyasalardaki olumlu seyre paralel olarak kapanışta gelen destek alımlarıyla günü yükselişle tamamladı. Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, inşaat izinleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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