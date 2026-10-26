Borsa İstanbul kazandırdı

Borsa günü yükselişle tamamladı İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,36 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle pozitif seyrederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki faiz kararı, büyüme ve enflasyon verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında bulunuyor.