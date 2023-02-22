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Gündem Türk askerine "hırsız" diyerek iftira attılar! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Türk askerine "hırsız" diyerek iftira attılar! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayımladığı Dezenformasyon Bülteni ile Türk askerine atılan alçak iftiraya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:33:00 - 2023-02-22 17:34:35
Türk askerine "hırsız" diyerek iftira attılar! Gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde kahraman Türk askerine atılan "hırsız" iftirasına cevap verildi.

"Askerler yardım aracındaki kolileri yağmalıyor" iftirası

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Askerler yardım aracındaki kolileri yağmalıyor' iddiasıyla paylaşılan görüntüler doğru değildir. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerdeki askerlerimizin Gaziantep Valiliğinden gerekli izinleri alarak komutanlarının da müsaadesiyle acil yardım bekleyen vatandaşlarımıza, kendi araçlarını kullanarak yardım kolilerini ulaştırdığı tespit edilmiştir. Söz konusu görüntüler 12 Şubat’ta Gaziantep ilinin Islahiye ilçesinde kayda alınmıştır."

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Yorumlar

Rabia Zafer

BŪTŪN YALAN HABERLERİ YAPAN VE ALGI OPERASYONU YAPANLARI ALLAH, KAHRETSİN.

Misafir

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