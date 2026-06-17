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#1
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Can Uzun için Milan da devreye girdi. Yeni teknik direktör Ruben Amorim'in beğendiği milli futbolcu için transfer yarışının Dünya Kupası'nın ardından hız kazanması bekleniyor.

#2
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un geleceğiyle ilgili transfer iddiaları artarak devam ediyor. Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç futbolcu için bu kez İtalya Serie A devi Milan'ın harekete geçtiği ileri sürüldü.

#3
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan'da göreve başlayan Ruben Amorim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Portekizli teknik adamın hücum hattı için düşündüğü isimlerden birinin de 2005 doğumlu milli futbolcu Can Uzun olduğu belirtildi.

#4
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Can Uzun, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da genç oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Zorladığınızda kanatta da kullanabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Okan Buruk, transfer çalışmalarının Dünya Kupası nedeniyle yavaş ilerlediğini belirterek, "Birçok oyuncu listemizde var ancak şu ana kadar kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey" demişti. Bu nedenle Can Uzun transferindeki gelişmelerin de turnuva sonrasında hız kazanması bekleniyor.

#6
Foto - Yakından takip ediliyor üstelik: Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip

Can Uzun, 2025/26 sezonunda Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 6 da asist yaparak Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

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