Okan Buruk, transfer çalışmalarının Dünya Kupası nedeniyle yavaş ilerlediğini belirterek, "Birçok oyuncu listemizde var ancak şu ana kadar kulübüyle bir girişimimiz olmadı. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey" demişti. Bu nedenle Can Uzun transferindeki gelişmelerin de turnuva sonrasında hız kazanması bekleniyor.