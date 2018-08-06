0553 313 94 23

Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!

Türkiye'den Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzmanlar, Özbekistan Milli Muhafız Birliği'ne terörle mücadele uygulamalı eğitimi vermeye başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:08
Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!

Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli Muhafız Birliği tarafından TİKA'nın destekleriyle Cizzak yakınlarındaki Farış askeri poligonunda başlayan uygulamalı eğitim için açılış töreni düzenlendi. Tören öncesinde Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalınarak iki ülke bayrakları göndere çekildi.

Açılışta konuşan Milli Muhafız Birliği yetkilisi Şuhrat Ganiyev, son dönemde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin giderek gelişmekte olduğunu kaydederek, bu çerçevede Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliştiğini belirtti. Ganiyev, söz konusu uygulamalı eğitimin bu işbirliğinin somut bir örneği olduğunu vurgulayarak, bu eğitimin ülkenin savunma ve askeri potansiyelinin daha da gelişmesine ve karşılıklı tecrübe değişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği üst düzey heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri sonucunda taraflar arasındaki işbirliğinin giderek geliştiğini kaydederek, bu işbirliğini daha da geliştirmekten yana olduklarını bildirdi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çağlar, günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların giderek arttığı bir dönemde böyle bir uygulamalı eğitimin düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Binbaşı Uğur Arslan ise 2 hafta boyunca ata yurdu Özbekistan’da meslektaşlarıyla terör ve patlayıcı maddelerle mücadele uygulamalı eğitimi kapsamında bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’den 6 uzmanın katıldığı uygulamalı eğitim 17 Ağustos'ta sona erecek.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:08
  1. Türk askeri
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. askeri uzmanlar
  4. öz
  5. Özbekistan Milli Muhafız Birliği
  6. Terörle mücadele eğitimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    1. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    2. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    3. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    4. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    5. Ardahan'da su birikintisine giren..
    6. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    7. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    8. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    9. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    10. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    11. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    12. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    13. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    14. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    15. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    16. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    17. İtalya'da skandal uygulama!..
    18. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    19. Yolda yürürken bacağından vuruldu
    20. Kalebodur temizliği nasıl yapılır?
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti