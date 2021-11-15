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Spor Türk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti
Spor

Türk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti

Romanya formasını ilk kez giyen Türk asıllı Enes Sali, 15 yaş, 264 günle bir resmi A milli takım maçında sahaya çıkan en genç Avrupalı futbolcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 10:36:00 -
Türk asıllı futbolcu Enes Sali Avrupa futbol tarihine geçti

Enes, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nun 10. haftasındaki Lihtenştayn maçının 82. dakikasında, Romanya Milli Takımı formasını ilk defa giydi.

Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Kulübü'nde oynayan Enes, böylece Norveçli Martin Odegaard'a (15 yaş, 300 gün) ait rekoru kırdı.

Enes, 15 yaş, 202 günle Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu olarak da kayıtlara geçmişti.

 

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