Turizmin yeni rekoru 2024’te yazılacak

Küresel seyahat büyümesi pandemi ardından oldukça düşük bir grafik izlerken, geçen üç yılda yeniden toparlandı. 2023 yılı, pek çok coğrafyada uluslararası havalimanlarına bu sayede yeni rekorlar kazandırdı. İstanbul, Antalya, Dubai, Bangkok ve pandemi ardından yeniden Çin’de seyahatler havalimanlarını doldurdu. 2024 yılının ise başta dünyanın öne çıkan turizm kentleri olmak üzere dünya geneli seyahatlerde yüzde 2 büyümeye işaret ederek, tüm zamanların turizm hareketini geride bırakması bekleniyor. Bu hareketten en önemli paylardan birini ise pandeminin en hızlı toparlanan turizm ülkesi olarak dikkat çeken Türkiye alacak. İstanbul ve Antalya seyahat uçuşlarının önemli bir destinasyonu olmaya devam edecek.

‘Yüzde 5-10 arası büyür’

Dünya genelinde turizmde 2024 yılında yüzde 2 büyüme tahmini olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bunun 2019’dan ardından pandemi sonrası önemli bir oran olacağını ifade etti. Türkiye’de ise turizmde yüzde 5-10 arasında bir büyüme öngördüklerini anlatan Kavaloğlu, “2023’te dünya genelinde tahmini 1 milyar 286 milyon uluslararası turist gecelemesi olmuş. Bu rakam 2022’ye göre yüzde 34 artışa geliyor. Avrupa’nın turizm harcamalarının da artacağı hesaplanıyor. Türkiye bundan pay almaya devam edecektir” dedi.

‘Etkiler tamamen yok olacak’

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) bu yıl dünya turizminde pandemi etkilerinin tamamen yok olacağını öngörüyor. UNWTO, 2023’te sektörün pandemi öncesinin yüzde 88’ine ulaştığını, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika bölgelerinin gösterdiği iyi performansa bu yıl Asya Pasifik’in de ekleneceğini belirtiyor. UNWTO’nun küresel turizm öngörülerini açıkladığı raporda, “2019 yılında 1.5 trilyon dolar olan uluslararası seyahat harcamalarının 2023 yılında 1.4 trilyon dolarla pandemi öncesinin yüzde 93’üne ulaşması bekleniyor” denildi.

Riskler de var

Turizm hareketi ve uluslararası yolculuklar, son olarak pandemi öncesi dönemde 2019 yılında oldukça iyi veriler yakalamıştı. Ancak koronavirüs salgını 2020 ve 2021’de en büyük yarayı seyahat sektöründe açmıştı. 2024’te ise en büyük risk dünyadaki savaş ve çatışma ortamı ile ekonomik temelli sorunlar olarak gösteriliyor.

Fuarlar Türkiye’yi işaret ediyor

Türkiye, 2023 yılında 54.3 milyar dolar turizm geliri ve 56.7 milyon turist sayısı ile turizmde pandemi öncesi 2019 seviyelerini geride bırakarak yeni rekora ulaştı. 2024 hedefi ise 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm geliri olarak açıklandı. Nisan ayı itibarıyla yeniden yoğun bir turizm hareketi beklenen ülkede, İstanbul ve Antalya yine öncü turizm kentleri olacak. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 2024 yılı için de iyimser beklentiler içinde olduklarını vurgularken, bunun en önemli işaretini ise katıldıkları global turizm fuarlarından aldıklarını söyledi. Eresin, “Rimini, Londra, Cannes, Madrid, Cidde gibi uluslararası turizm fuarlarından gelen işaretler olumlu. İstanbul ve Türkiye en fazla ilgi gören destinasyonlar” dedi.

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