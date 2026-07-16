  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin'den ABD’ye uyarı! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı İran adına casusluk yapan İsrailli asker deşifre oldu! Kreşte can pazarı! 5 yaşındaki çocuk fare zehriyle oynadı İran'dan sürpriz hamle! Trump: "ABD vatandaşımız serbest bırakıldı" ABD ordusu duyurdu: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı Kan dökmediği coğrafya yok: Bu soykırımın altından da ABD çıktı! Bakan Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı’nda mesaj: Güvenlik birimlerimiz sürekli teyakkuz halinde 16 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu!
Gündem Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler
Gündem

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Ankara trafiğinde motosiklet kullanırken bir yandan da alkol tüketen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ankara’da seyir halindeki bir motosikletin arkasında yolculuk yapan kadının, trafikte akan araçların arasında alkol tükettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23