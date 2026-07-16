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Gündem Çok sayıda ölü ve yaralı var! Irak'ta katliam
Gündem

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Irak'ta katliam

Yeniakit Publisher
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Çok sayıda ölü ve yaralı var! Irak'ta katliam

Irak'ta Erbain ziyareti için Basra'dan Kerbela'ya yürüyen ziyaretçilerin arasına bir aracın dalması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Irak’ta Erbain matem günü korkunç bir kazaya sahne oldu. Erbain ziyareti kapsamında Basra'dan Kerbela'ya yürüyerek giden ziyaretçilerin arasına araç daldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Basra'nın kuzeydoğusundaki Harisa ilçesinden geçen ana yolda meydana gelen olayda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, olaya karışan aracın sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

Kaza sonrası Basra Trafik Müdürlüğü, olayın yaşandığı yolu araç trafiğine kapatırken, güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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