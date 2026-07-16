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Gündem Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı
Gündem

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı

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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Haluk Levent hakkında mahkeme kararını açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 25 şüpheliden 19’u tutuklama, 6’sı adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle sevk edilen Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz kaya, Zafer Yay olmak üzere 14 kişi tutuklandı.

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